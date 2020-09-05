ناشطة سياسية  تتحدث حول التدخلات التركية في بلادها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحدثت الناشطة السياسية حنان فضل حول التدخلات التركية في بلادها



التدخلات التركية ليست وليدة اليوم بل منذ زمن طويل وتحاول فرض سيطرتها وخلق حرب داخلية ومساعدة على التنكيل والتخريب في زرع الفتن وأيادي اغتيالية للكوادر في الجنوب، وها هي اليوم تقوم بدعم مباشر وغير مباشر للحوثة والاخونجية لإجتياح الجنوب وجعلها تعيش حالة من الفوضى الدموية طويلاً و طرح العقبات أمام نشر السلام،و الجدير ذكره إن تركيا لا تسعى دعم الشر في اليمن عامة فقط بل تسعى أيضاً بدول التي تحاول بناء وطنها واخراجها من حالة الحرب والخراب، ولهذا نتمنى من اخوتنا في دولة مصر الشقيقة الوقوف إلى جانب القضية الجنوبية وخاصة ان هناك علاقة قوية تربط مصر بالجنوب منذ فترة طويلة عبر التاريخ.

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