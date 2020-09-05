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ناشطة سياسية تتحدث حول آخر التطورات في اتفاق الرياض

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020

ناشطة سياسية تتحدث حول آخر التطورات في اتفاق الرياض

الشحات غريب

تحدث الناشطة السياسية حنان فضل عن اتفاق الرياض ونوده.

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وقالت حنان في تصريحات خاصة إن بنود اتفاق الرياض جاءت لترسيخ السلام والتفاوض على طاولة الحوار حتى لا يكون العمل عبثياً وخاصة إن الجنوب خاصة واليمن عامة تقع تحت البند السابع الذي يحق لدول المجاورة التدخل في حل القضية وخاصة إن هناك تخطيط قوي لإجتياح المناطق الجنوبية المحررة مما يزيد التساؤلات اكثر فأكثر، لماذا الجنوب وخاصة عدن ؟ حيث ستجد الإجابة مدفونة منذ الأزل بعقولهم وهو سرقة ثروات الجنوب وسيطرته وتنفيذ مطالبهم الإستبدادية، صحيح إن هناك نقاط من بنود اتفاق الرياض لم تستعرض بعد على طاولة الحوار أمام الملأ بسبب العراقيل التي تسعى قوى الشر من الأخونجية في تأخيرها وإفشالها حتى لا يتحقق شيء وهذا دليل قاطع على إن نقاطها تصب بمصلحة الجنوب،وهناك لقاءات يقوم بها وفد المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يتناول سرعة تنفيذ آلية اتفاق الرياض لمعالجة الأزمة الراهنة في الجنوب والبدء بتشكيل حكومة كفاءات جديدة، والإنتقالي لا يسعى إلى خلق العداوة مع أحد بل يؤكد على تمسكه مبدأ التسامح والتصالح والحوار البناء حتى تكون هناك شراكة لإصلاح الدولة وخدمة الشعب الجنوبي وقضيتهم و إن تعددت المسميات ولكن يظل الهدف ثابت ألا هو إستعادة الدولة الجنوبية بمبدأ السلام وبعيداً عن قوى الاخونجية والخونة النافذة التي تحاول إعاقة وتعطيل تنفيذ بنود الاتفاقية.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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