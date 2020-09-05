محافظ مأرب يناقش آلية مواجهة كوارث التغيرات المناخية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020

الخليج 365 - متابعات

التقى محافظ مأرب سلطان العرادة، اليوم، وكيل وزارة المياه والبيئة عمار العولقي والفريق الوزاري الذي يزور المحافظة حاليا، ضمن جولة للمحافظات الشرقية للاطلاع على الأضرار التي خلفتها العواصف المدارية التي شهدتها هذه المحافظات خلال الفترة الماضية ومتطلبات مواجهتها مستقبلا.



وجرى مناقشة سبل التنسيق والتعاون بين الوزارة والسلطة المحلية لمواجهة التغيرات المناخية وآثارها السلبية على المحافظة، والوقوف على متطلبات واحتياجات مواجهة الكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية، خصوصا بعد دخول اليمن في مناخ العواصف المدارية، التي ستستمر لعقود قادمة بموجب الدراسات.

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واكد المحافظ حاجة السلطة المحلية لجهود ومساندة وزارة المياه والبيئة من أجل مواجهة الأضرار التي خلفتها السيول، ومواجهة الكوارث المحتملة من التغيرات المناخية خلال السنوات القادمة وعلى رأسها كوارث السيول، من خلال حلول آنية وسريعة لمواجهة هذه التغيرات، وحلول استراتيجية وعلى المدى البعيد.

وشدد المحافظ العرادة على أهمية تكاتف الجهود لتشكيل وعي ثقافي مجتمعي لمواجهة هذه التغيرات والآثار السلبية والكوارث التي تخلفها على حياة الناس وعلى الطبيعة، وكيفية الاستفادة من جوانبها الإيجابية.

من جانبه أوضح العولقي أن العالم رصد 100 مليار دولار لمواجهة التغيرات المناخية، خصص لليمن منها مبلغ 17 مليون دولار.