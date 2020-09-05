الفريق بن عزيز يطّلع على انتصارات الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020

اطلع رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، على سير العمليات العسكرية والانتصارات التي حققها أبطال الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية في مختلف جبهات محافظة الجوف.



وخلال زيارته، الجمعة، للمنطقة العسكرية السادسة اطلع على الانتصارات التي حققها أبطال الجيش البواسل مسنودين برجال المقاومة وطيران تحالف دعم الشرعية، وتمكنهم من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية التي كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثي الكهنوتية شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

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والتقى رئيس هيئة الأركان العامة خلال الزيارة، بالقائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي وعدد من قيادات الوحدات العسكرية وقيادات المقاومة الشعبية، مشيداً بالانتصارات والتضحيات الخالدة التي يسطرونها في مختلف جبهات القتال ضد ميليشيات الحوثي الكهنوتية.

وأكد الفريق بن عزيز على استمرار المعارك ضد المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيًا في مختلف جبهات القتال حتى تحقيق النصر وتحرير آخر شبر في اليمن، مثمّناً الدعم والإسناد الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لقوات الجيش وللشعب اليمني من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.