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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجوازات السعودية: لا جديد بخصوص منفذ الوديعة البري حتى الآن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020
الخليج 365 - متابعات
كشفت الجوازات السعودية حقيقة فتح منفذ الوديعة الحدودي الرابط بين اليمن والسعودية في منتصف الشهر الحالي.
وقالت الجوازات السعودية في صفحتها على تويتر ردا على سؤال لمواطن يمني عن حقيقة فتح المنفذ في منتصف الشهر الحالي سبتمبر : أنه في حال صدور قرارات أو تعليمات بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية في حينه".
وكانت أنباء قد انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أن المملكة العربية السعودية سوف تفتح باب عودة المغتربين إلى المملكة العربية السعودية في منتصف الشهر الجاري وهو مانفته الجوازات مبينه أنه لايوجد اي خبر في هذا الخصوص حتى الآن.
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