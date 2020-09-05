مأرب.. تشييع مهيب لجثمان الشيخ ربيش بن علي وهبان العليي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020

الخليج 365 - متابعات

شُيِّع، يوم أمس الجمعة، في موكب جنائزي رسمي وشعبي مهيب جثمان عضو مجلس النواب الشيخ ربيش بن علي وهبان العليي، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني والبطولي في قيادة المعارك ضد مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران.



وتقدّم موكب التشييع رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، ومحافظ محافظة صنعاء اللواء عبدالقوي شريف ووكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود الشريف، وعدد كبير من القيادات العسكرية والأمنية، والمشائخ والوجهاء، وجموع غفيرة من المواطنين، حيث جرى تشييعه إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهداء بمحافظة مأرب.

Advertisements

وأشاد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز بمناقب الشهيد العليي وأدواره البطولية التي سطّرها في معركة الدفاع عن الوطن في مختلف الجبهات والميادين.

وقال إن عزاؤنا في الشهيد العليي أنه لقي ربه وهو يؤدي هذا الواجب الوطني المقدس دفاعا عن الوطن والثورة والجمهورية، ومن أجل أمن اليمن واستقراره ومستقبل الأجيال القادمة.

وفي مراسم التشييع أشاد المشيّعون بتضحيات الشهيد العليي في سبيل تحرير الوطن من المليشيات الإنقلابية، حيث كان من أوائل الأبطال الذين التحقوا بجبهات القتال وسطّر خلال أدواره الوطنية أروع الملاحم البطولية.