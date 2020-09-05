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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الأوقاف تنعي الشيخ سعيد محمد اليوسفي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 5 سبتمبر 2020
الخليج 365 - متابعات
نعت وزارة الأوقاف والإرشاد، الجمعة، الشيخ سعيد بن محمد اليوسفي، الذي وافته المنية بعد عمر حافل بالعطاء لخدمة دينه ووطنه.
وأشارت الوزارة في بيان لها:" إلى مناقب الفقيد، واسهماته العلمية والقضائية، وإصلاح ذات البين"
وقالت الوزارة" إن رحيله يمثل خسارة لليمن بشكل عام، و "مأرب" على وجه الخصوص والذي عمل فيها لفترة طويلة في حل النزاعات والإصلاح بين الناس الى جانب الإفتاء والدعوة والتعليم.
وعبرت وزارة الأوقاف والإرشاد عن تعازيها ومواساتها بهذا المصاب الأليم..سائلة الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله و ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
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