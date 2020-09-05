شكرا لقرائتكم خبر عن متحدثة البيت الأبيض تكشف تفاصيل مغازلة زعيم كوريا الشمالية لها.. وترامب طالبها بهذا الأمر المثير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت متحدثة البيت الأبيض السابقة، سارة ساندرز، تفاصيل وكواليس مثيرة عن لقاء ترامب مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون وجاءت تصريحات ساندرز في مذكرات خاصة بها، نشرتها صحيفة “الغارديان” البريطانية. وقالت المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض: “كيم جونغ أون كان يتودد لي ويقوم بمعاكستي خلال القمة التي جمعته مع ترامب في سنغافورة يونيو 2018”. وكشفت سارة ساندرز عن كواليس تلك المغازلة قائلة: “كيم كان يحدق بي بمجرد دخولي مع ترامب إلى القاعة”. وتابعت بقولها “ثم لاحظته وهو يغمز لي، شعرت بالصدمة ونظرت بسرعة لأسفل وواصلت تدوين الملاحظات”.

وأردفت ساندرز قائلة “لقد تخاطبنا مباشرة بالعين وأومأ كيم برأسه وبدا وكأنه يغمز لي”. أما عن رد فعل ترامب، فقالت المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض، إنها أخبرت الرئيس الأمريكي بهذا الأمر في وقت لاحق. وأوضحت قائلة “كنت استقل السيارة الليموزين الرئاسية مع ترامب ورئيس موظفي البيت الأبيض السابق، جون كيلي”. وأكملت ساندرز قائلة “ترامب قال لي: كيم جونغ أون كان يريدك، لقد أعجب بك”. وردت المتحدثة السابقة عليه “سيدي أرجوك أن تكف عن هذا من فضلك”. لكن ترامب استمر في حديثه وقال لها “حسنا، سارة، هذا يحسم الأمر اذهبي أنت إلى كوريا الشمالية وضحي من أجل الشعب الأمريكي، سوف يفتقدك زوجك وأطفالك، لكنك ستكونين بطلة بالنسبة لبلدك”. ثم قالت ساندرز، “بعدها انفجرنا جميعنا أنا وترامب وكيلي بالضحك”..

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