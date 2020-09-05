شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : صنعاء هذه اللحظة.. دوي انفجارات عنيفة متعاقبة في أرجاء أمانة العاصمة (مستجدات طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سمع دوى انفجارات متقطعة في عدة اجزاء بالعاصمة صنعاء دون ان يترافق الدوي مع صوت تحليق لطائرات التحالف العربي . . قد يهمك ايضاُ Advertisements لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed وتعاقبت اصوات الانفجارات المتقطعة الي تخللتها فترات من السكون قبيل ان تتجدد قبل قليل وبحسب سكان محليين فان اصوات الانفجارات سمعت بشكل اوضح في شمال صنعاء.

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