شكرا لقرائتكم خبر عن في تدخل سافر.. السعودية تشترط على الشرعية حماية مأرب من السقوط بيد الحوثيين مقابل إزاحة علي محسن الأحمر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكد مصدر سياسي رفيع،ان السعودية طلبت من الرئيس هادي إقالة الجنرال علي محسن من منصب نائب رئيس الجمهورية وتنصيب نائبين للرئيس يختارهم التحالف ،وحسب المصدر فإن تقدم الحوثيين بمارب وعدم تنفيذ إتفاق الرياض كله مرتبط بإقالة علي محسن والضغط على الاصلاح للقبول .

واكد المصدر ان السعودية ابلغت الرئيس هادي انه يجب إقالة علي محسن كونه متورط مع قطر وسحب قوات الشرعية من أبين وتعيين صغير بن عزيز وزيراً للدفاع واجراء تغييرات كبيرة في الجيش .. قد يهمك ايضاُ Advertisements لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed ووفقاً للمصدر فإن اتفاق الرياض لن ينفذ ان لم يقم الرئيس بتنفيذ الاوامر السعودية كما ان علي محسن وضع تحت الاقامة الجبرية بالسعودية .

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