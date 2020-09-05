شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : قوات عسكرية "ضاربة" وغير مسبوقة تتجه إلى قلب مواقع الاشتباك في مارب لـ"حسم مسار المعركة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر عسكرية مطلعة أن تعزيزات عسكرية ضخمة وصلت الى مواقع المواجهات بين الحوثيين والقوات العسكرية في مارب وسط اليمن .

وأفادت المصادر ان تعزيزات بشرية ومعدات عسكرية وصلت لمواقع المواجهات وباشرت الإشتباك مع مليشيا الحوثيين المدعومة من ايران..

قد يهمك ايضاُ

لمتابعتنا على تيليجرام

Advertisements

https://t.me/yemen2saed

الى ذلك شنت القوات المسلحة مسنودة برجال المقاومة الشعبية صباح اليوم الخميس هجوماً نوعياً، تمكنت خلاله من تحرير واستعادة مواقع عسكرية استراتيجية في جبهة المخدرة شمال محافظة مأرب، كانت تحت سيطرة مليشيا الحوثي المتمردة.

وأكد العميد الركن أحمد الشرعبي قائد لواء الصقور لـموقع"سبتمبر نت": إن العشرات من عناصر المليشيا الحوثية، لقت مصرعها، نتيجة الضربات الموجعة التي تلقتها وتكبدتها بنيران أبطال الجيش والمقاومة، وما تزال جثثها متناثرة على جبال المخدرة.

وأضاف العميد الشرعبي أن أبطال القوات المسلحة تمكنوا من تحرير واستعادة مواقع عسكرية استراتيجية في سلسلة جبال المخدرة بعد معارك ضارية وعنيفة خاضها أبطال الجيش لليوم الثالث على التوالي.

وثمن قائد لواء الصقور الدعم والإسناد الكبير الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية للقوات المسلحة، وفي مقدمته المملكة العربية السعودية، في سبيل تحرير ما تبقى من تراب الوطن من مليشيا الحوثي المتمردة، والمدعومة إيرانيا.