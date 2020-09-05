شكرا لقرائتكم خبر عن غموض يلف حادثة قصف قوات هادي بأبين والسعودية تعلق على الحادث وهذه صور القصف واسماء الضحايا تنشر لاول مرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال سياسي سعودي، إن استخدم الطائرات المسيرة ضد قوات الشرعية في محافظة أبين تطور عسكري خطير و محاولة يائسة من الخارجين عن الاجماع اليمني والعربي لإسقاط ‎اتفاق الرياض.

وأوضح المحلل السياسي سليمان العقيلي، في تغريدة على حسابه بتويتر، أن هذا التطور يأتي محاول كذلك من الخارجين عن الاجماع اليمني والعربي لتعزيز مشروعهم التفكيكي والتجزيئي غير الشرعي المتلاقي مع الأهداف الاستعمارية..

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تأتي التصريحات بعد ساعات من قصف لطيران مسير استهدف قوات الشرعية في أبين، خلف قتيل و10 جرحى، بالتزامن مع معارك قوات المجلس الانتقالي الجنوبي

وكانت طائرة مسيرة قد قصفت في الساعات الاولى من اليوم الجمعة موقع للجيش في شقرة.



وقال مصدر ان طائرة مسيرة استهدفت موقع للجيش؛ بقذائف تسببت بمقتل شخصين وهم حسين احمد وعبدالله محمد.



واختتم:واصابة العقيد الخضر احمد والنقيب عوض بامرحول وعوض جعفر ووائل امجد ومعاذ علي وصالح موسى وفائز الرفاعي.

ونقل الصحفي المقرب من الحكومة فارس الحميري عن مسؤول عسكري في القوات الحكومية انه لاصحة لتعرض مواقع الجيش لأي قصف جوي مشيراً ان طائرة تصوير حلقت فوق الخطوط الأمامية في "الشيخ سالم" بالتزامن مع إطلاق قوات الانتقالي قذائف هاون، والقذائف لم تسفر عن أي خسائر لا بشرية ولا مادية.