شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل : إنهيار كبير للريال اليمني امام العملات الاجنبية مساء اليوم في صنعاء وعدن وحضرموت. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ينشر اخر تحديثات اسعار صرف وبيع العملات مساء اليوم الجمعة 4 اغسطس 2020م وكانت الاسعار كالتالي : اسعار الصرف في صنعاء . قد يهمك ايضاُ لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed الريال السعودي شراء = 158.9 ريال

بيع = 159.2 ريال Advertisements

الدولار الامريكي شراء = 602 ريال

بيع = 604 ريال

اسعار الصرف في عدن الريال السعودي شراء = 208.8 ريال

بيع = 209.5 ريال الدولار الامريكي شراء = 795 ريال

بيع = 800 ريال اسعار الصرف في حضرموت الريال السعودي شراء = 209 ريال

بيع = 210.5 ريال

الدولار الامريكي شراء = 793 ريال

بيع = 798 ريال

مع العلم ان أسعار الصرف غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة



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