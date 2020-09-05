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عــــــاجل : إنهيار كبير للريال اليمني امام العملات الاجنبية مساء اليوم في صنعاء وعدن وحضرموت.

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اسعار الصرف

عدن - ياسمين التهامي - ينشر اخر تحديثات اسعار صرف وبيع العملات مساء اليوم الجمعة 4 اغسطس 2020م وكانت الاسعار كالتالي : 

اسعار الصرف في صنعاء .

 

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الريال السعودي 

شراء = 158.9 ريال 
بيع = 159.2 ريال 

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الدولار الامريكي 

شراء = 602 ريال 
بيع = 604 ريال 

 


اسعار الصرف في عدن 

الريال السعودي 

شراء = 208.8 ريال 
بيع = 209.5 ريال 

الدولار الامريكي 

شراء = 795 ريال 
بيع = 800 ريال 

اسعار الصرف في حضرموت 

الريال السعودي 

شراء = 209 ريال 
بيع = 210.5 ريال 


الدولار الامريكي 

شراء = 793 ريال 
بيع = 798 ريال 


مع العلم ان أسعار الصرف غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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