شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل : إنهيار كبير للريال اليمني امام العملات الاجنبية مساء اليوم في صنعاء وعدن وحضرموت. والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - ينشر اخر تحديثات اسعار صرف وبيع العملات مساء اليوم الجمعة 4 اغسطس 2020م وكانت الاسعار كالتالي :
اسعار الصرف في صنعاء .
قد يهمك ايضاُ
لمتابعتنا على تيليجرام
https://t.me/yemen2saed
الريال السعودي
شراء = 158.9 ريال
بيع = 159.2 ريال
الدولار الامريكي
شراء = 602 ريال
بيع = 604 ريال
اسعار الصرف في عدن
الريال السعودي
شراء = 208.8 ريال
بيع = 209.5 ريال
الدولار الامريكي
شراء = 795 ريال
بيع = 800 ريال
اسعار الصرف في حضرموت
الريال السعودي
شراء = 209 ريال
بيع = 210.5 ريال
الدولار الامريكي
شراء = 793 ريال
بيع = 798 ريال
مع العلم ان أسعار الصرف غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة
كانت هذه تفاصيل خبر عــــــاجل : إنهيار كبير للريال اليمني امام العملات الاجنبية مساء اليوم في صنعاء وعدن وحضرموت. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.