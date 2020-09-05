شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط مأرب سيغير وجة الحرب وسيفتح الباب لتحالفات جديدة ضد التحالف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكد الصحافي اليمني "جلال الشرعبي"، بان سقوط مأرب تحت سيطرة الحوثي سيغير وجة الحرب في اليمن. وقال" الشرعبي" في تغريدة له: ‏تقدم الحوثي نحو مأرب خطر على الجميع وللاسف هناك حيتان فساد بالشرعية تريد إغراق المملكة انتقاماً على احالة الامير فهد للتحقيق.. قد يهمك ايضاُ Advertisements لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed

واشار "الشرعبي" إلى ان مأرب في خطر ومن يقاوم الحوثي هم القبائل. واكد "الشرعبي"، بإن سقوط مأرب سيغير وجة الحرب وسيفتح الباب لتحالفات يمنية جديدة لمواجهة التحالف،وهذه الحقيقة المرة.

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