شكرا لقرائتكم خبر عن بالوثائق...الرحبي وانيس منصور والعليمي ينهبون تسعة ملايين دولار خصصتها المملكة لدعم الاعلاميين باليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وثائق بعضاً من فضائح الفساد الإخواني واستغلال المملكة بدعم الإعلام والذي يذهب للإعلام الإخواني وبمبلغ شهري يقدر بـ 2,875,000 ريال سعودي ويساوي بالعام 34,500,000 مليون ريال سعودي أي مايعادل أكثر من تسعة مليون دولار سنوياً ،، . قد يهمك ايضاُ لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed كما تكشف الوثيقة عن اجمالي عدد الإعلاميين الإخوان وعددهم 323 إعلامي بمعدل 5000 ريال سعودي شهرياً لكل إعلامي ،،

وعدد 84 موقعاً أخبارياً إخوانياً بميزانية شهرية لكل موقع 15,000 ريال سعودي ،، أيضاً تكشف الوثيقة عن المشرفين للإعلام وكلهم من حزب الإصلاح الإخواني والذين يهاجمون المملكة والتحالف ليل نهار ومن بينهم أنيس منصور ومختار الرحبي ..

مع العلم أن كل تلك المواقع والإعلاميين يهاجمون المملكة والإمارات ويمجدون تركيا وقطر على مدار الساعة بينما التمويل سعودي . ليس الغريب هنا،العدد الموجود بالوثائق يتجاوز عدد المواقع الاخبارية اليمنية وهذا الكم الهائل من الاعلاميين لاتصلهم تلك الاموال .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالوثائق...الرحبي وانيس منصور والعليمي ينهبون تسعة ملايين دولار خصصتها المملكة لدعم الاعلاميين باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.