شكرا لقرائتكم خبر عن يحدث الان في أكثر الجبهات اشتعالاً .. تطورات عسكرية طارئة .. والجيش يعلن النصر وشن هجوم من 4 جهات بـ ضرب العمق الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر عسكرية مطلعة ان الجيش الوطني تمكن من قطع طريق الامدادات على ميلشيا الحوثي من معسكر " اللبنات " بمحافظة الجوف . وكشفت المصادر عن تدشين الجيش الوطني بدعم جوثي مكثف من قوات التحالف العربي عملية عسكرية واسعة ضد الحوثيين بالجوف وتمكنها من استعادة منطقة " الحوشيان" .. قد يهمك ايضاُ Advertisements لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed

واستهدفت مقاتلات التحاالف، مواقع وتعزيزات المليشيا الحوثية، في الجبهة ذاتها، نجم عن الغارات والهجوم مقتل وجرح عدد في صفوف المليشيا، وتدمير عدد من العربات والآليات القتالية التابعة لها.

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