عـــــاجل : القوات السعودية تنسحب من معسكر تداوين واتفاق سرّي بتسليم مدينة مأرب للحوثيين (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عسكرية عن سجب القوات السعودية معداتها الثقيلة من معسكر تداوين بمحافظة مارب نحو منفذ العبر بمحافظة حضرموت.
وأوضحت المصادر أن القوات السعودية تحاول لملمة صفوفها وتغيير استراتيجية الحرب بعد ان تم اقالة قائد قوات التحالف الأمير فهد بن تركي آل سعودي..
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واضافت المصادر إن القوات السعودية لم تعد في مأمن في محافظة مارب مع التقدم الحوثي السريع الى جانب الخيانات الكبيرة التي تتلقاها من قبل قيادات الإخوان.
وسبق ان سحبت القوات السعودية عشرات الضباط والجنود من معسكر التحالف في مارب.
وتشهد محافظة مارب مواجهات عنيفة بين مليشيا الحوثي وقوات الشرعية في ظل تقدم كبير للمليشيا ودنوها من مدينة مارب التي تحتضن أكبر قيادات الاخوان العسكرية والسياسية.
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