شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو.. معسكر اللبنات بالكامل في يد الجيش الوطني (تباشير النصر) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استعادت قوات الجيش الوطني ورجال القبائل المسنودة بمقاتلات التحالف العربي السيطرة على مواقع استراتيجة في محافظة الجوف (شمالي اليمن) بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الإنقلابية.



وقالت مصادر ميدانية رصدها "المشهد اليمني"، الجمعة، إن قوات الجيش الوطني ورجال القبائل تمكنوا من السيطرة على مناطق بالقرب من معسكر اللبنات الاستراتيجي، وسط استمرار المواجهات بالقرب من المعسكر حتى هذه اللحظة ..

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وأضافت، أن المواجهات أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من الحوثيين، وأسر 37 آخرين من الحوثيين بالقرب من معسكر اللبنات، بالإضافة إلى والسيطرة على عشر عربات عسكرية محملة رشاشات عيار 12/ 7 ودبابتين بي أم بي‎ .

وسيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على "جبل حويشيان" ومواقع أخرى قريبة منه؛ عصر اليوم بعد عملية التفاف ناجحة في منطقة "النضود" تم خلالها قطع خطوط إمداد مسلحي الجماعة من معسكر "اللبنات" وتكبيد المليشيا خسائر كبيرة في العتاد والأرواح .