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عاجل..سماع دوي انفجارات متعاقبة في العاصمة صنعاء في هذه الاثناء !

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عدن - ياسمين التهامي - سمع دوى انفجارات متقطعة في عدة اجزاء بالعاصمة صنعاء دون ان يترافق الدوي مع صوت تحليق لطائرات التحالف العربي .

وتعاقبت اصوات الانفجارات المتقطعة الي تخللتها فترات من السكون قبيل ان تتجدد قبل قليل وبحسب سكان محليين فان اصوات الانفجارات سمعت بشكل اوضح في شمال صنعاء..

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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