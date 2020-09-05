شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما يحدث الان في مأرب وسط اندلاع اشتباكات ليلية تعد الأولى من نوعها .. وعلى السعودية والشرعية أخذ التأهب والحذر من تداعيات كارثية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر الصحفي اليمني البارز الزميل"جلال الشرعبي"من تداعيات كارثية في حال تمكن الحوثيين من السيطرة على عاصمة مأرب التي تمثل اخر معاقل الشرعية المحررة في شمال اليمن . وقال "الشرعبي" في تغريدة له - رصدها اليمني اليوم -"ان سقوط مأرب سيغير وجهة الحرب وسيفتح الباب لتحالفات جديدة في اليمن".. قد يهمك ايضاُ Advertisements لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed وأضاف "ان ‏تقدم الحوثي نحو مأرب خطر على الجميع وللاسف هناك حيتان فساد بالشرعية تريد إغراق المملكة انتقاماً على احالة الامير فهد للتحقيق منوها الى أن " مأرب في خطر ومن يقاوم الحوثي هم القبائل وسقوطها سيغير وجهة الحرب وسيفتح الباب لتحالفات يمنية جديدة لمواجهة التحالف وهذه الحقيقة المرة".

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