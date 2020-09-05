شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات مأرب.. معارك ضارية في 4 مديريات وتعزيزات من تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتواصل المعارك بين قوات من القبائل والجيش من جهة، ومليشيا الحوثي، من جهة ثانية، في مديرية ماهلية بمحافظة مأرب لليوم الرابع، بعد أن أحكمت المليشيا سيطرتها على مركز المديرية.

وفجر الجمعة شنت قوات من القبائل والجيش هجوماً هو الرابع خلال 48 ساعة، على منطقة العمود مركز مديرية ماهلية الواقعة إلى الجنوب من محافظة مأرب والمحاذية لمحافظة البيضاء، لكنها فشلت في استعادة المركز..

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وأفادت مصادر ميدانية لـ"نيوزيمن"، بأن العشرات من عناصر الطرفين قتلوا وجرحوا خلال المواجهات المحتدمة.

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ويسهِّل التقدم الميداني الذي حققته ذراع إيران طريقها إلى التقدم صوب مديرية رحبة المجاورة، وقطع خطوط الإمداد القادمة من مدينة مأرب إلى جبهات جنوب المحافظة.

ووفقاً لمصادر قبلية فقد دفعت مليشيا الحوثي بتعزيزات عسكرية إضافية تضم مئات المقاتلين وعشرات الآليات الحربية، ووصلت إلى مركز العمود.

وشنت المليشيا هجمات مماثلة على الجبهات الشمالية في المحافظة، وسط أنباء عن سقوط منطقة قرن الغراب الواقعة ما بين جبل الصبايغ وجبل العلم.

وتحاول مليشيا الحوثي التقدم في المنطقة الصحراوية صوب منطقة الرويك والالتفاف على منطقة صافر النفطية من الجهة الشرقية.

على صعيد متصل قالت مصادر عسكرية لـ"نيوزيمن"، إن قوات الجيش والقبائل شنت هجمات على مواقع مليشيا الحوثي في منطقة الكسارة أسفل جبل هيلان، وتمكنت من استعادة مواقع في كمب كعلان بمديرية مدغل.

وفي جبهة صرواح كسرت قوات القبائل والجيش هجوماً للحوثيين وتمكنت قوات الجيش من استعادة مواقع في جبهة المخدرة، مساء الخميس، غير أن مليشيا الحوثي تمكنت من السيطرة عليها مجدداً فجر الجمعة.

في السياق، كشف مصدر قبلي لنيوزيمن، أن مليشيا الحوثي تمكنت من التسلل إلى جبل تيبان والسيطرة عليه وقتل جميع المقاتلين من القوات الحكومية والقبائل وعددهم 13، وفقاً للمصدر.

ويقع جبل تيبان في مديرية مدغل في أطراف المخدرة، ويطل على معسكر ماس والخط الاسفلتي المؤدي للصحراء.

غير أن مصدراً عسكرياً في القوات الحكومية قال لنيوزيمن، إنه تم استعادة الجبل فجر الجمعة.

وقال قائد لواء الصقور أحمد الشرعبي، إن قواته حققت تقدمات ميدانية، بعد مواجهات ضارية مع مليشيا الحوثي في الجبهة الغربية من محافظة مأرب.

وأضاف، إن قوات الجيش مسنودة بالمقاتلين القبليين، شنت هجوماً نوعياً تمكنت خلاله من تحرير واستعادة السيطرة على مواقع عسكرية استراتيجية في سلسلة جبال المخدرة، كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي في مديرية صرواح غربي المحافظة.

ووفقاً لمصادر عسكرية، فإن التقدم الذي حققته القوات، تم بتغطية جوية من مقاتلات التحالف، التي استهدفت بعدد من الغارات مواقع وتعزيزات الحوثيين في صرواح.

واليوم الجمعة وصل نحو 200 مقاتل من مجندي القيادي الإخواني الموالي لقطر حمود المخلافي بمحافظة تعز، إلى مأرب.

ووصل المقاتلون إلى أطراف مديرية الجوبة من ضمن 500 مقاتل تم إرسالهم كدفعات خلال الأسبوع الماضي، وفقاً لمصادر خاصة بـ"نيوزيمن".