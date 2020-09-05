عــــاجل : السعودية تبدأ سحب أسلحتها الثقيلة من مارب.. وانفجار عنيف يهز "العسكرية الثالثة"

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عدن - ياسمين التهامي - هز انفجار عنيف مساء اليوم الجمعة، قيادة “المنطقة العسكرية الثالثة”، التابعة للتحالف في مأرب، شرقي اليمن.
وأفاد شهود عيان في المدينة أنهم سمعوا دوي انفجار عنيف في مقر “المنطقة الثالثة”، إلى مختلف أحياء المدينة.
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ولم يكشف الشهود عن طبيعة الانفجار، أو إذا ما كانت عملية هجومية استهدفت قيادة المنطقة التابعة للتحالف.
من جهة أخرى أكد مصدر عسكري، أن القوات السعودية في مارب، قامت في وقت سابق من اليوم الجمعة، بسحب معدات وآليات عسكرية ثقيلة من معسكر تداوين.
وذكرت المصادر أن ناقلات عسكرية سعودية خرجت من معسكر تداوين على متنها معدات وآليات ثقيلة كانت مغطاه، اتجهت نحو منفذ العبر في محافظة حضرموت.
يأتي ذلك بعد أن فرضت مجاميع مسلحة من الإصلاح، أمس الخميس، حصارا خانقا، على معسكر تداوين، التابع للتحالف، بتهمة تنفيذ موالين للإمارات بقيادة صغير بن عزيز، عملية تصفية للقيادي في حزب الإصلاح ربيش العليي، أمس الأول داخل المعسكر.
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