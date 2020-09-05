عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قوات الجيش تنتزع سلسلة جبلية وتأسر 7 حوثيين في الجوف

السبت 5 سبتمبر 2020

الخليج 365

أعلن الجيش الوطني، الجمعة، تحرير سلسلة مواقع جبل حويشان الاستراتيجية في محافظة الجوف (شمال شرق اليمن)، وتمكن من أسر 7 عناصر من مليشيا الحوثي.



وقالت مصادر عسكرية متطابقة، إن قوات الجيش شنت هجوم كبير على مواقع مليشيا الحوثي في جبل حويشان شرق معسكر اللبنات حيث دارت معارك عنيفة انتهت بتحرير الجبل وكل المواقع المحيطة به".

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وذكرت المصادر "انه تم أسر 7 من عناصر ميلشيات الحوثي وتكبيد مقاتليهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد".

ونفذت قوات الجيش عمليو إلتفاف على مواقع ميلشيات الحوثي في منطقة "النضود"، وبهذا عملت على قطع خطوط امداد مقاتلي الميليشيات القادمة من معسكر اللبنات، وفق المصادر.

وتشهد جبهات الجوف منذ أسابيع معارك مستمرة خسرت فيها المليشيات المئات من مقاتليها وعشرات الآليات والمدرعات العسكرية التابعة لها.