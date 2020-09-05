شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : الإعلامي اليمني الشهير محمد الربع يعلق على وثيقة نشرها الانتقالي وقال إنها سرية تفضح الشرعية الوثيقة (الوثيقة وتفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الإعلامي اليمني الشهير، محمد الربع، على الوثيقة التي نشرتها مليشيا المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا، في مواقع التواصل الإجتماعي، بإعتبارها سرية جدا وفضيحة مدوية للحكومة الشرعية والمبالغ المالية المهولية التي تنفقها على الإعلاميين.

وكتب الربع في تغريدة له على تويتر ساخرا: إذا خمس سنوات وماحصلتم مصمم فوتوشوب فاهم.. فكم تحتاجوا وقت حتى تبنوا دولة؟ .

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وتابع قائلا: أولاً ماينفع يكون الاسم فوق الختم، والوثائق الرسمية ماتكتب بسته خطوط مختلفة، ومافيش حاجة إسمها سري جداً هي سري للغاية للتقارير.

وأضاف الإعلامي الربع مافيش حد يعمل توجية وأمر صرف لنفسه وجه مع دموع السعادة.. والعحيب أن لهؤلاء أتباع ومصدقين.

وكانت مليشيا الانتقالي تداولت عبر مواقعها الاخبارية ونشطائها وثيقة مزورة، زعمت فيها أن الحكومة الشرعية خصصت مبالغ كبيرة للإعلاميين من أجل مهاجمة الجنوب ومحاولة زرع الفتن فيه حد قولهم، فيما قوبلت مزاعم مليشيا الانتقالي بسخرية واسعة على وسائل التواصل الإجتماعي كون الوثيقة واضحة جدا أنها مزوره، وبإمكان أي إنسان عادي يعرف أنها فوتوشوب.