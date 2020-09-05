شكرا لمتابعة خبر عن قوات الانتقالي : تحاصر منزل اعلامي مقرب من المحافظ رمزي محروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر محلية من محافظة ارخبيل سقطرى ان قوات تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي انتشرت حول منزل شخص مقرب من محافظ المحافظة رمزي محروس .

واكدت المصادر المحلية ان تلك القوات قامت بمحاصرة منزل الاعلامي عبدالحميد غانم السومحي. ويعد السومحي الذراع الايمن لمحافظ سقطرى رمزي محروس.

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يأتي هذا على خلفية مناهضته لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

يذكر ان المجلس الانتقالي الجنوبي كان قد سيطرعلى جزيرة سقطرى وقام بطرد المحافظ .

ويوم الاربعاء اعلن الشيخ عيسى بن ياقوت شيخ مشايخ جزيرة سقطرى وجه نداء استغاثة لابناء اليمن مؤكدا ان الجزيرة يتم سحبها من محيطها اليمني حسب وصفه