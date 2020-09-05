السعودية تواصل الإنسحاب من مأرب وتضع مليشيات الإصلاح في ورطة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب

أكدت مصادر محلية في محافظة مأرب عن تلقي مليشيات حزب الاصلاح في المحافظة لصفعة قوية من قبل قوات التحالف السعودي الامريكي، عقب انسحابها من بعض المعسكرات في المحافظة.

وكشفت مصادرُ عسكريةٌ أن السعودية سحبت خلال اليومين الماضيين معداتها الثقيلة من عدة مناطق بينها معسكر تداوين بمحافظة مأرب نحو منفذ العبر بمحافظة حضرموت.

وأوضحت المصادر أن القوات السعودية تلقت ضربات موجعة خلال الفترة الماضية على ايدي ابطال الجيش واللجان ما ادى الى اقالة قائد قوات تحالف العدوان الأمير فهد بن تركي آل سعود.

ويأتي إنسحاب القوات السعودية في ظل التقدم الكبير للجيش اليمني واللجان الشعبية باتجاه المدنية.

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وكانت مصادرُ إعلاميةٌ موالية للإمارات أكّـدت، أن قوى التحالف بدأت بسحبِ آلياتها العسكرية من محافظة مأرب.

وقال الإعلامي الإماراتي، سالم المصعبي: إن التحالفَ يسحبُ آلياتِه من مأرب في توقيت سقوط مديرية ماهلية بيد الحوثيين!