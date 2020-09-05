شكرا لقرائتكم خبر عن دولة خليجية تعلن السماح بدخول غير المواطنين وغير المقيمين الى اراضيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مملكة البحرين منذ قليل، أنها ستسمح بدخول مواطني مجلس التعاون الخليجي وحاملي التأشيرات الإلكترونية والمؤهلين للحصول على تأشيرات عند الوصول بدءا من الجمعة.

وقال بيان نشرته رويترز ، أن البحرين أكدت أن القادمين سيخضعون لمسحة للكشف عن كورونا على نفقتهم الخاصة.