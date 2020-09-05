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دولة خليجية تعلن السماح بدخول غير المواطنين وغير المقيمين الى اراضيها

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مملكة البحرين منذ قليل، أنها ستسمح بدخول مواطني وحاملي التأشيرات الإلكترونية والمؤهلين للحصول على تأشيرات عند الوصول بدءا من الجمعة.

 وقال بيان نشرته رويترز ، أن البحرين أكدت أن القادمين سيخضعون لمسحة للكشف عن على نفقتهم الخاصة.

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