شكرا لمتابعة خبر عن ابتدأ من صباح اليوم السبت .. صرف المرتبات المتأخرة للتربية بمناطق الحوثيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مصرفية في العاصمة صنعاء أنه سيتم صباح اليوم السبت التحقق النهائي لصرف المرتبات المتأخرة من أكتوبر 2019 حتى فبراير 2020 للعاملين في مجال التربية والتعليم في مناطق سيطرة الحوثيين .

وقالت المصادر امس الجمعة أن أحد المصارف في مناطق سيطرة الحوثيون سيدشن مع اليونيسف مشروع الحوافز النقدية لدعم المعلمين والعاملين في المدارس .

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وأضافت المصادر أن هذه المرحلة من التدشين لمشروع الحوافز النقدية لدعم المعلمين والعاملين في المدارس يعتبر مرحلة التحقق الاخيرة.

وأكدت المصادر بدأ مرحلة التحقق اليوم السبت 5 سبتمبر 2020 وستغطي الأشهر من اكتوبر 2019 الى فبراير 2020.

وتدفع منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة حوافز للعاملين في قطاع التربية والتعليم في مناطق سيطرة الحوثيون الحوثية بعد إيقاف جماعة الحوثي لمرتبات المعلمين وغيرهم من الموظفين بعد اغتصابهم للسلطة نهاية عام 2014م .