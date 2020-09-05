شكرا لمتابعة خبر عن مصادر عسكرية وميدانية : تكشف حقيقة انسحب قوات التحالف من مأرب إلى العبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عسكرية وميدانية، عن حقيقة الأنباء المتداولة على وسائل التواصل الإجتماعي وبعض المواقع الإخباريه حول سحب المملكة العربية السعودية لقوات التحالف العربي من محافظة مأرب (شرقي اليمن).

وأكدت المصادر لـ المشهد اليمني، أنه تلك الأخبار ليست صحيحة، وجماعة الحوثي هي من تقف خلف نشر هذه الشائعات.

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وأضافت، أن مزاعم مليشيا الحوثي وأتباعها بشأن سحب التحالف أسلحة ومعدات من مأرب كلها شائعات، وذلك من أجل التحشيد والتغرير لعناصرهم لاقتيادهم إلى المحرقة.

وكانت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي ونشطاء، تداولوا أخبار عن سحب التحالف قوات واسلحة، من مارب باتجاه العبر بمحافظة حضرموت، وهو ما نفته مصادر عسكرية وميدانية لـ المشهد اليمني.

يأتي ذلك بالتزامن مع احتدام المواجهات بين قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي من جهة، وجماعة الحوثي الإنقلابية من جهة آخرى، في مختلف جبهات البيضاء، ومأرب والجوف، ومنيت جماعة الحوثي خلال المواجهات الأخيرة بخسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وتحاول من خلال نشر الشائعات أن تحقق نصرا معنويا لأتباعها بهدف التحشيد والزج بهم في المواجهات.