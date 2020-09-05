شكرا لمتابعة خبر عن ماهلية بين السقوط والتحرير : مصادر ميدانية .. تكشف آخر التطورات وخارطة المواجهات والسيطرة في المديرية ..هذه تفاصيلها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر ميدانية خاصة، عن آخر التطورات الميدانية للمعارك الدائرة بين قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي من جهة، وجماعة الحوثي من جهة آخرى، في مديرية ماهلية جنوبي محافظة مأرب شرقي اليمن.

وأكدت المصادر لـ المشهد اليمني، أن قوات الجيش الوطني والمقاومة شنت خلال الساعات الماضية، هجوما معاكسا على جماعة الحوثي، واستعادة من خلاله موقع الخرابه المسيطر على منطقة العمود مركز مديرية ماهلية ومواقع أخرى داخل المنطقة، كانت جماعة الحوثي قد سيطرة عليها.

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وبحسب المصادر، فإن جبهات ماهلية لاتزال تشهد معارك عنيفة حتى هذه اللحظة، وجماعة الحوثي تنتحر من أجل إحكام السيطرة على مواقع جديدة في المديرية التي أثخنت جراح جماعة الحوثي وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأشارت إلى أن قوات الجيش الوطني ورجال القبائل يواصلون في هذه الاثناء عملية تطهير ما تبقى من جيوب جماعة الحوثي في مركز مديرية ماهليه، والذي من المتوقع ان يستعيد الجيش السيطرة عليها بالكامل خلال الساعات القادمة.

كما أكدت المصادر أنه لا يوجد أي تقدم لجماعة الحوثي باتجاه مديريه رحبه، مشيرة إلى أن جماعة الحوثي تنشر تلك الشائعات من أجل التحشيد والتغرير لعناصرهم لاقتيادهم إلى المحرقة.