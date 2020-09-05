شكرا لمتابعة خبر عن الجيش الوطني وقبائل مارب .. يحكمون السيطرة على معسكر اللبنات الاستراتيجي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استعادت قوات الجيش الوطني ورجال القبائل المسنودة بمقاتلات التحالف العربي السيطرة على معسكر اللبنات ومصرع وأسر العديد من الحوثيين .

وقالت مصادر ميدانية رصدها المشهد اليمنيالجمعة إن قوات الجيش الوطني ورجال القبائل تمكنوا من إستعادة السيطرة على معسكر اللبنات .

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وأضافت المصادر أنه تم قتل جميع العناصر الحوثية المتواجدة في حرم المعسكر وأسر 37 آخرين من الحوثيين والسيطرة على عشر عربات عسكرية محملة رشاشات عيار 12/ 7 ودبابتين بي أم بي‎ .

وسيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على جبل حويشيان ومواقع أخرى قريبة منه؛ عصر امس بعد عملية التفاف ناجحة في منطقة النضود تم خلالها قطع خطوط إمداد مسلحي الجماعة من معسكر اللبنات وهو ما سهل من عملية السيطرة عليه مساء امس وتكبيد خسائر كبيرة في العتاد والأرواح .