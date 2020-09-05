شكرا لمتابعة خبر عن التحالف : يعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون بتجا السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قبل قليل، إحباط عملية عسكرية جماعة الحوثي ، كانت تستهدف الأراضي السعودية،

وبحسب وكالة واس السعودية، فإن التحالف العربي اعترض ودمر طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات فوق المجال الجوي اليمني أطلقها الحوثيون.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء الجمعة من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها الحوثيون باتجاه المملكة.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف بأن الحوثيين يستهدفون الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة.