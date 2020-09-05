بحضور إسرائيلي.. سقطرى تخرج عن السيادة اليمنية بموافقة حزب الاصلاح

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – سقطرى

اكدت مصادر مطلعة، إن محافظة أرخبيل سقطرى أضحت تحت سيطرة الإمارات بشكل كامل، مشيرة الى دخول اسرائيليين الى المحافظة بمعية قوات تحالف العدوان.

وقالت المصادر أن سفينة إماراتية وصلت أمس الجمعة الى ميناء سقطرى بدون علم السلطات المحلية بالمحافظة.

واطلق احد مشايخ سقطرى عيسى بن ياقوت، تحذيراً من “ضياع محافظة أرخبيل سقطرى “.

وقال الشيخ بن ياقوت، في حديث لقناة “الجزيرة”، إن “السعودية والإمارات أدخلتا إسرائيل إلى سقطرى ضمن عملية عبث تجري لفصل الجزيرة عن اليمن، وقامتا بإحداث تغييرات ديمغرافية في سقطرى ودمرتا معالم البيئة فيها، فضلاً عن إنشاء معسكرات تابعة لهما”.

وأشار الشيخ بن ياقوت إلى أن سقطرى تلفظ أنفاسها وتودع اليمن، وسط صمت مطبق على ممارسات السعودية والإمارات القمعية الإذلية تجاه أبناء الأرخبيل.

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وقبل نحو عشرة أيام، استبدلت الإمارات شبكتي الانترنت والاتصالات اليمنية في سقطرى بأخرى إماراتية في إطار مساعيها للسيطرة على الجزيرة وتغييرها هويتها وثقافتها، وفقاً لمصادر محلية.

وكانت وسائل إعلام دولية اكدت في وقت سابق بأن إسرائيل والإمارات المتحدة تعتزمان إنشاء قواعد لجمع المعلومات الاستخبارية على جزيرة يمنية مطلة على مضيق باب المندب.

وأكدت منظمة “ساوت فرونت” حصولها على معلومات من مصادر عربية وفرنسية تفيد بأن الإمارات وإسرائيل ستنشئان بنية تحتية لجمع المعلومات الاستخبارية العسكرية في سقطرى.

مراقبون محليون حملوا الفار هادي وحكومة المرتزقة ومليشيات الاصلاح مسؤولية ما الت اليه الاوضاع في سقطرى.

وقال المراقبون في تصريحهم لـ”الخليج 365” أن الاطماع الاماراتية والسعودية في احتلال اليمن كانت معروفة منذ اللحظات الاولى من اعلان الحرب على اليمن، مؤكدين أن اصرار حزب الاصلاح على التمسك بالقتال في مأرب يدلل على تماهيه مع المشروع السعودي الاماراتي الساعي لتقسيم اليمن.