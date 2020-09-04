عاجل.. القوات المشتركة تُلحق خسائر فادحة بصفوف ميليشيا الحوثي بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. القوات المشتركة تلحق خسائر فادحة بصفوف ميليشيا الحوثي بالحديدة
الجمعة 4 سبتمبر 2020
الخليج 365
أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم الجمعة، إلحاق خسائر فادحة بصفوف ميليشيات الحوثي، خلال مواجهات في محافظة الحديدة غربي اليمن.
وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، إحدى تشكيلات القوات المشتركة، أن "ميليشيا الحوثي نفذوا محاولات تسلل في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا ومديريتي الدُريهمي وحَيْس (جنوب وجنوب شرقي الحديدة)".
وأكد "كسر القوات المشتركة محاولات التسلل، عقب اشتباكات بالأسلحة الرشاشة تخللها قصف بقذائف المدفعية، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الحوثيين".
وأشار إلى "تدمير جرافتين تابعتين للميليشيا، الأولى جنوب شرقي مدينة التحيتا والأخرى شرق منطقة الجبلية في المديرية ذاتها، ومصرع سائقيهما أثناء محاولتهما استحداث تحصينات وخنادق".
إلى ذلك، ذكرت ألوية العمالقة أن "القوات المشتركة تعاملت بنجاح مع تحركات ميليشيا الحوثي داخل مدينة الحديدة وقضت على فلولهم في وقت قياسي".
ووفقًا لإعلام العمالقة، "حققت القوات المشتركة إصابات مباشرة في صفوف الحوثيين وتمكنت من تفجير مخزن ذخيرة تابع لهم".
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