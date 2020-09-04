قوى العدوان تصعد في الحديدة والطيران المعادي يشن عشرات الغارات على عدد من المحافظات

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات
شن طيران العدوان الأمريكي السعودي ، اليوم الجمعة، 26 غارة جوية على محافظات الجوف ومأرب والبيضاء.
وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 9 غارات على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف و7 غارات على مديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء و5 غارات على مديرية مدغل و5 غارات على مديرية ماهلية في مأرب وأدت إلى إصابة أربعة أطفال ورجل بجروح متفاوتة.
وفي محافظة الحديدة ارتكبت قوى العدوان الأمريكي السعودي والمرتزقة أكثر من 150 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر ف غرفة عمليات ضباط الارتباط أن من بين خروق العدوان 13 غارة لطيران تجسسي مقاتل على شارع الخمسين والدريهمي و تحليق 5 طائرات حربية في أجواء الجبلية والفازة وحيس و19 طائرة تجسسية في أجواء مدينة الحديدة وكيلو16 والفازة والجبلية و35 خرقًا بقصف مدفعي و83 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.
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