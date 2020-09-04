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عدن - ياسمين التهامي - الجيش الوطني يفرز «أقوى مهارات القتال» ويعلن عن «صيد ثمين» يصل إلى أسرة «عبدالملك الحوثي» وسط معارك طاحنة راح ضحيتها العشرات

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements قيادي حوثي بارز في مليشيا الحوثي الإنقلابية، مصرعه خلال مشاركته في الهجوم على مديرية مأهلية الواقعة جنوب محافظة مأرب. واكدت مصادر قبلية لـ(نافذة اليمن)، أن القيادي الميداني المدعو ” ناصر أحمد العجي الطالبي” قتل مع عدد من المسلحين الحوثيين بنيران قوات قبائل مراد خلال قيادته هجوماش لمجاميع المليشيا في عمق مديرية ماهلية. وأشارت المصادر إلى أن الصريع الذي ينتمي إلى قبيلة مراد هو شقيق الشيخ “العجي أحمد العجي الطالبي” مدير عام مديرية ماهلية، المعيين من قبل الشرعية المسيطر عليها من قبل حزب الإصلاح، والصريع متهم بإدخال الحوثيين إلى منطقة العمود مركز مديرية ماهلية.

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