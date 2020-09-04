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عدن - ياسمين التهامي - ناطق القوات المسلحة يدلي بتصريح جديد عن سير المعارك في الجوف ومأرب !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي أن قوات الجيش حققت اليوم الجمعة، انتصارات استراتيجية في جبهات محافظات الجوف، ومأرب، والبيضاء. وأوضح العميد مجلي في تصريح لـموقع “سبتمبر نت” أن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية حققت السيطرة على عدد من الجبال والمواقع الحاكمة، التي كانت تحت سيطرة مليشيا الحوثي المتمردة، في محافظة الجوف، أهمها جبل “حويشان” الاستراتيجي، والتلال والتباب المحيطة به شرق منطقة المزاريق ومدينة الحزم. وأشار العميد مجلي إلى أن تحرير جبل “حويشان” سيمكن قوات الجيش، من قطع إمداد المليشيا وتحقيق السيطرة النارية على مواقعها. ولفت إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية كان لها دور حاسم في المعركة، مؤكدا أن المليشيا الحوثية تكبدت عشرات القتلى والجرحى في صفوفها، علاوة على أسر عدد من عناصرها، وتدمير آليات تابعة لها. وأفاد ناطق القوات المسلحة، أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية، حققت تقدمات نوعية في جبهة نجد العتق بمديرية نهم، وجبهات، قانية وصرواح، والمخدرة، لافتا إلى أن قوات الجيش تواصل استنزاف المليشيا الحوثية في تلك الجبهات.

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