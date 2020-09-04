شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن في السعودية : هاشتاج #تتزوج_الثانية يتصدر الترند .. شاهد كيف علق المغردين الشباب وبماذا ردت عليهم الفتيات ..صور مفاجئة وصادمة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعد قضية الزوجة الثانية هى أحد أهم أبرز القضايا الخلافية فى المجتمعات الشرقية، فيما يخص تكوين الأسر والحياة فى بشكل عام والارتباط فى المجتمعات الشرقية تحديدا.

رواد موقع التدوين المصغر تويتر، دشنوا هاشتاج، " تتزوج الثانية" وتصدر الهاشتاج الذى دشنه نشطاء سعوديين، ترند المملكة العربية السعودية، وتصدر قائمة الأكثر تداولا اليوم الاثنين.

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وغرد رواد تويتر، برأيهم فى قضية الزوجة الثانية، إذ عبر البعض عن رفضهم للفكرة وأنه سيختار امرأة واحدة ستكون شريكة حياته، دون الارتباط بامرأة أخرى، فيما أكد البعض أنه لا يمانع الزواج من امرأة ثانية مادام الشرع يبيح له المبدأ والفكرة.

فيما مزح البعض، وأكدوا أنهم لم يعثروا على الزوجة الأولى حتى يفكروا بالثانية، فقال احدهم ساخرا، :"أبغى أتزوج الأولى وما لقيتها"، فيما كتبت إحداهن : البيوت قائمة على صبر نسائها".

فيما غرد المؤيدين للمبدأ، فقال أحد المدونين :" اللي، ماعنده ثانية ماعرف الحياة"، فيما غرد آخر :" يخون حرام عادي يتزوج حلال الثانية لا"، فيما غرد أحدهم :" وأتزوج الثالثة والرابعة".