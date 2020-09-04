شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي في وفاة القاضي علي سعيد اليوسفي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة إلى علي سعيد اليوسفي وإخوانه وكافة ال اليوسفي بمحافظة مأرب في وفاة والده القاضي سعيد محمد اليوسفي. وأشار فخامة الرئيس في برقيته الى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية واسهاماته الاجتماعية وإصلاح ذات البين.. معبراً عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم ومبتهلا للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



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