شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع في الحديدة يناقش تفعيل عمل محكمة ونيابة الاستئناف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 4 سبتمبر 2020 Advertisements الخليج 365 - متابعات ناقش محافظ الحديد الدكتور الحسن طاهر مع رئيس محكمة الاستئناف القاضي العزي بعكر ورئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة أحمد دهني، تفعيل دور المحكمة والنيابة في المديريات المحررة. وفي اللقاء الذي حضره مدير أمن المحافظة العميد نجيب ورق، أكد المحافظ ان السلطة المحلية ستقف مع منتسبي السلك القضائي وتذليل الصعوبات التي تعرقل أداء عملهم خصوصا فيما يتعلق بتأمين مقرات المحاكم وحمايتها.

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