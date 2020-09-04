شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لواء الدفاع الساحلي يدشن المرحلة الاخيرة من المرحلة الثانية من العام التدريبي 2020 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تنفيذاً لتوجيهات محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني دشن لواء الدفاع الساحلي " قارة الفرس " بقيادة قائد اللواء العميد بحري ركن محمد سالمين باتيس المرحلة الاخيرة من المرحلة الثانية العام التدريبي 2020م. وخلال التدشين قدمت قوة اللواء بقارة الفرس عرضا عسكريا مهيبا ضمن العروض العسكرية لكافة الوحدات العسكرية للمنطقة العسكرية الثانية في احتفالات التدشين للمرحلة الأخيرة من العام التدريبي 2020م . وقال قائد الواء العميد بحري ركن " باتيس " في كلمته أن الاحتفال بتدشين العام التدريبي لمرحلتة الاخيرة من المرحلة الثانية عام الانضباط العسكري ورفع القدرة القتالية والمعنوية العالية ويتضمن التخطيط والتنظيم للتدريب العملياتي والقتالي وإعداد الخطط والبرامج كافة مستعرضًا النجاحات والتطورات التي شهدتها المرحلة الاولى للعام التدريبي 2020 م في مختلف كتائب اللواء في عملية الضبط والربط العسكري او التدريب القتالي في كافة المستويات وتحملهم لكافة الأجواء وتغيرات الطقس خاصة خلال الفترة الأخيرة والتي شهدت هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة . وأشار العميد ركن باتيس إلى أن الجميع ينظر لقوات لواء الدفاع الساحلي بقارة الفرس بكل فخر و إعتزاز وثقة عالية أنهم حماة البوابة الغربية لمحافظة حضرموت داعيًا إياهم إلى الاهتمام بالتدريب والتأهيل وتطوير القدرات، وتعزيز الانضباط والتحلي باليقظة العالية،وحفظ الاسرار العسكرية مؤكدًا بأن عرق التدريب يوفر دماء المعركة ويسهم في تنفيذ المهام العسكرية والقتالية على أكمل وجه. حضر حفل التدشين رئيس عمليات اللواء المقدم سعيد باضاوي ونائب القائد لشؤون الإمداد العقيد محمد بادبيس وركن الاستطلاع العقيد بلخير بانصيب ونائب القائد للشؤون الفنية العقيد خالد باراس وركن القوى البشرية المقدم عنتر عليوان وعدد من الضباط وصف ضباط لواء الدفاع الساحلي .



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لواء الدفاع الساحلي يدشن المرحلة الاخيرة من المرحلة الثانية من العام التدريبي 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.