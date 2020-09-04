شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : لحظة القصف ورد اللجنة السعودية واسم وصورة الشهيد الثاني آخر مستجدات قصف الجيش بالطيران في أبين (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت طائرتين مسيّرتين غارات على موقع للقوات الحكومية التابعة للشرعية في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة في محافظة أبين خلفت قتلى وجرحى.

وذكرت المصادر أن طائرة مسيرة شنت غارة على موقع عسكري للقوات الحكومية في منطقة شقرة، لكن مصادر إعلامية ترجح تبعيتها للانتقالي (المدعوم إماراتيًا).

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

بعد محاولته الفرار إلى الخارج .. أنباء عن تصفية الأمير فهد بن تركي في احد المنافذ الحدودية للسعودية مع البحرين؟!

قيادات في الشرعية تتوقع سقوط مأرب بيد الحوثيين وتحمل التحالف المسؤولية

شاهد : اكبر قبائل مأرب توقع اتفاق سلام مع الحوثيين وهذه أبرز بنود الاتفاق (وثيقة )

ذئب بشري بالكويت “لم يتمالك شهوته” أمام جمال أمريكية تسير بالشارع.. أوشك على هتك عرضها و”صدفة” أنقذتها

شاهد : اختلاط ورقص “على واحدة ونص” لطالبات الثانوية في الأردن يثير الجدل! (فيديو جرئ وخادش للحياة)

كويتي جاء لمنزل والد طليقته .. طرق الباب ففتحت له وهذا ما فعله بها!

Advertisements

شاهد : السعودية العنود العيسى ترد على حبيبها وعشيقها بتسجيل صوتي .. بعد فضحها ونشر صورها بأوضاع مخلة! (صور وتفاصيل)

شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو)

أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تورط شركة شهيرة تتعامل معها في قضية غسيل الأموال بالكويت

شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

ووفقا لمصادر إعلامية فإن اللجنة السعودية أخبرت قيادة الجيش الوطني بعدم علمها وعلاقتها بالطائرة التي قصفت وأنها ستنزل إلى مكان الحادثة.

وأضافت المصادر عن استشهاد الجندي عبد الله محمد ناصر الحنشي من أبناء محافظة أبين وهو الشهيد الثاني.

في السياق ذاته، قال القيادي في المقاومة عادل الحسني في تغريدة له، إن الغارة أسفرت عن إصابة العقيد الخضر مقيلب أركان حرب اللواء 39 مدرع وأحد عشر جنديًا آخر.