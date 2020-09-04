شكرا لمتابعة خبر عن الفلكي محمد عياش : يكشف عن مستجدات هطول الأمطار خلال الأيام القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الفلكي اليمني محمد عياش، عن مستجدات هطول الأمطار خلال الأيام القادمة.

وأوضح الفلكي محمد عياش، في بلاغ أطلع عليه المشهد اليمني ، بأن فرص هطول الأمطار على أغلب المناطق من البلاد ستتضائل مع الأيام القادمة.

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وأشار إلى انحسارها على بعض الأجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبيةِ الغربية ومناطق اُخرى مُتفرقة من السهول الساحلية.

وكان عياش، ذكر في وقت سابق انه (من 27أغسطس الماضي، وحتى 8سبتمبر الجاري)، أيام موسم الروابع الأخيره، والذي يتزايد فيها نشاط تكاثف السحب الركامية المنخفضة وهطول الأمطار المصحوبةِ غالباً بالعواصف الرعدية وتساقط حبات البرد.

وهطلت أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد على معظم المحافظات والمناطق خلال الأيام الماضية.