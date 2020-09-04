شكرا لمتابعة خبر عن الجيش : يحرر مواقع جديدة في الجوف ويشن هجوم عنيف على مواقع الحوثيون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الجمعة، من تحرير عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها جماعة الحوثي شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن أبطال الجيش مسنودين بالمقاومة ورجال القبائل، شنوا فجر اليوم هجوماً نوعياً تمكنوا خلاله من تحرير جبال حويشان وعدد من المواقع المحيطة بها.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

بعد محاولته الفرار إلى الخارج .. أنباء عن تصفية الأمير فهد بن تركي في احد المنافذ الحدودية للسعودية مع البحرين؟!

قيادات في الشرعية تتوقع سقوط مأرب بيد الحوثيين وتحمل التحالف المسؤولية

شاهد : اكبر قبائل مأرب توقع اتفاق سلام مع الحوثيين وهذه أبرز بنود الاتفاق (وثيقة )

ذئب بشري بالكويت “لم يتمالك شهوته” أمام جمال أمريكية تسير بالشارع.. أوشك على هتك عرضها و”صدفة” أنقذتها

شاهد : اختلاط ورقص “على واحدة ونص” لطالبات الثانوية في الأردن يثير الجدل! (فيديو جرئ وخادش للحياة)

Advertisements

كويتي جاء لمنزل والد طليقته .. طرق الباب ففتحت له وهذا ما فعله بها!

شاهد : السعودية العنود العيسى ترد على حبيبها وعشيقها بتسجيل صوتي .. بعد فضحها ونشر صورها بأوضاع مخلة! (صور وتفاصيل)

شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو)

أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تورط شركة شهيرة تتعامل معها في قضية غسيل الأموال بالكويت

شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وقال المصدر أن جماعة الحوثي تكبدت خسائر في الأرواح والمعدات، حيث لقي العشرات مصرعهم وأصيب آخرين، فيما دمرت مدفعية الجيش ومقاتلات تحالف دعم الشرعية عربتين وطقمين قتاليين تابعين لجماعة الحوثي.

وأكد المصدر أن المعارك لا تزال مستمرّة حتى اللحظة وسط تقدم ثابت لأبطال الجيش، وتقهقر جماعة الحوثي.

وكان ‏المتحدث باسم المنطقة العسكرية السادسة العقيد ربيع القرشي، ذكر في وقت سابق من اليوم، أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية المسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية حررت عددا من المواقع شرق بئر المرازيق بعد معارك خلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيون.