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عدن - ياسمين التهامي - عااجل)..الحكومة اليمنية توجه بصرف مرتبات الرئيس الاسبق.

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الحكومة اليمنية، اليوم الجمعة، بصرف مرتبات الرئيس الاسبق. وقالت وفاء عبدالفتاح اسماعيل، أن رئيس الوزراء المكلف معين عبدالملك، وجه باستكمال الترتيبات اللازمة لصرف مرتبات، الرئيس اليمني الجنوبي الاسبق، عبدالفتاح اسماعيل، بعد سنوات من توقفها. وذكرت، بأن التوجيهات، تضمنت تحويل مستحقات والدها بصورة منتظمة إلى حساب الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، دون مزيد من التفاصيل بشأن مطالب أخرى لعائلة الرئيس الراحل، الذي قضى بالصدامات الدامية بين اجنحة الحزب الاشتراكي الحاكم في الجنوب فيما عرف بأحداث”13 يناير”1986. جدير بالذكر أن مسلحون نافذون، لايزالون يستولون على منزل عائلة الرئيس بمديرية خور مكسر شرقي العاصمة .

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