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عدن - ياسمين التهامي - السعودية : مخالفة مرورية عقوبتها حجز المركبة وغرامة 10000 آلاف ريال !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الإدارة العامة للمرور، أن طمس رقم هيكل المركبة، يعد مخالفة مرورية تستوجب العقوبة، والغرامة المالية وحجز المركبة. وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “يجب على قائد المركبة الحرص على عدم طمس رقم هيكل المركبة؛ فهو بمثابة هويتها التي تُعرف بها”. وأضافت الإدارة العامة للمرور أن عقوبة هذه المخالفة تتمثل في الغرامة المالية 5 آلاف ريال إلى 10 آلاف ريال بالإضافة إلى حجز المركب حتى إزالة المخالفة.

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