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عدن - ياسمين التهامي - ضاحي خلفان يكشف عن حل للازمة اليمنية حسب رؤيته الشخصية !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ضاحي خلفان الرئيس عبدربه منصور هادي , والذي عاد مؤخرا من رحلة الغلاجية في امريكا الى مقر إقامته الدائم في الرياض . وقال ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي السابق , ان هادي “عقبة في طريق حل المشكلة” في اليمن , واكد ان الحل بانهاء رئاسة هادي , وبرر ذلك بان الدهر أكل عليه وشرب . ودعا الى اجراء انتخابات بإشراف الأمم المتحدة وبالتالي من يفوز في صناديق الانتخاب يحكم اليمن وليكن من يكن حد تعبيره .

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