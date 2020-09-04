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عدن - ياسمين التهامي - توضيح هام من الجوازات السعودية حول إستثناء بعض الفئات من حظر السفر !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements المديرية العامة للجوازات على استثناء رجال الأعمال ورؤساء الشركاء من إجراءات السفر إلى خارج المملكة، بعد استفسار مفاده: «هل رجال الأعمال ورؤساء الشركات من المواطنين لهم استثناء للسفر؟». ونفى الحساب الرسمي للجوازات عبر «تويتر» تلك الشائعات؛ قائلًا: «تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين –إلا في الحالات الاستثنائية؛ وذلك حتى إشعار آخر– اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد 20 رجب 1441هـ الموافق 15 مارس 2020م.. وأي تعليمات جديدة سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية».

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