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عدن - ياسمين التهامي - لسبب غريب..! مصري يخلع جميع ملابسه في الشارع وأمام الناس بدبي !

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جديد اب برس

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محكمة جنايات دبي قضية رجل متهم بالتجرد من ملابسه في أحد شوارع الإمارة، وإهانة رجال الشرطة ومقاومتهم. ووفقا لصحيفة ”غلف نيوز“ المحلية الناطقة بالإنجليزية، تلقت شرطة دبي بلاغا في فبراير/شباط الماضي، عن شاب من الجنسية المصرية، يبلغ من العمر 23 عاما، يصرخ في شارع عام بعد أن هاجمه مجهولون وسرقوا منه مبلغ 2000 درهم (ما يقارب 550 دولارا). وقال شاهد من الشرطة ”كان غاضبا وأخذ يصرخ بنا، طالبا منا إعادة أمواله، طلبت منه أن يهدأ، لكنه أهاننا وحاول مهاجمتنا“. ولاحقا، تجرد الشاب الغاضب، والذي تبين أنه كان مخمورا حينها، من ثيابه أمام الناس الذين تجمعوا على صراخه وتصرفاته. ولم يكتف الشاب بذلك، بل تلفظ بألفاظ خادشة للحياء، وأساء للدين الإسلامي، قبل أن يدفع شرطيا أرضا ويرمي بنفسه فوقه حين حاول السيطرة عليه؛ ما تسبب بإصابة الشرطي في ركبته. وتابع الشرطي ”تمكنا بعدئذ من السيطرة عليه وكبلنا يديه“، وحضر أحد الأشخاص من جنسية المتهم، والذي ساعده على ارتداء سرواله. وتم اقتياد المتهم إلى مركز الشرطة، لكنه ظل طوال الوقت يشتم رجال الأمن بألفاظ بذيئة، ويهينهم، ويبصق عليهم. المصدر / مزمز