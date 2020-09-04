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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو.. مسجد يبث أغنية لـ ” نوال الزغبي” عبر مكبر مئذنته بدولة عربية !

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جديد اب برس

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ل مرتادو منصات التواصل الاجتماعي في لبنان، مقطع فيديو أظهر صوت أغنية للفنانة اللبنانية نوال الزغبي ، يتم بثها عبر مئذنة مسجد النميرية في جنوب البلاد، وذلك خلال احتفالية مئوية لبنان خلال الساعات الماضية وفق المتابعين. وأظهر المقطع الذي قام بتصويره أحد المواطنين في لبنان والذي يسكن بالقرب من المسجد، صوت الفنانة نوال الزغبي وهي تغني أغنيتها “مش خايفة من غيابك”، وكان مصور المقطع يقوم بتقريب الكاميرا نحو المئذنة إلّا أنّ الصوت يأتي من مكبر المئذنة وعلا صوته بالضحك على الخطأ الذي وقع. وكشفت العديد من المواقع المحلية في لبنان أن هذه الأغنية تم بثها عن طريق الخطأ الذي وُصف بالطبيعي وأن إدارة مسجد النميرية محل الواقعة كشفت في بيان صحفي، أن ما حدث مجرد خطأ وقع أثناء بث كلمة السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، عبر مكبر المئذنة من خلال إحدى الترددات الإذاعية عبر الراديو يوم الإثنين. وجاء في البيان الصادر أن يجري التحقيق بشأن مصدر تصوير المقطع، حيث قال البيان: “بسم الله الرحمن الرحيم (لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ).. جاءت مناسبة ذكرى اختطاف الإمام القائد السيد موسى الصدر ورفيقيه هذا العام في ظل أوضاع صحية مستجدة، وانتشار لوباء منع قيادة حركة أمل من إقامة مهرجان مركزي كما جرت العادة كل عام”. وأضاف البيان أنه: “وبناء عليه، وﻷن ذكرى إخفاء الإمام القائد تسكن العقل والوجدان، ولأنه والد كل محروم ومظلوم، إرتأت العديد من القرى والبلدات بث كلمة دولة الرئيس نبيه بري عبر صوتيات المساجد والحسينيات دون الحضور، ومن هذة البلدات، النميرية”. وتابع البيان قائلًا: “وللغاية ذهب إلى المسجد الأخ عبد الله بدير المعروف (بالبني)، وبدأ يبحث عبر راديو المسجد على تردد إذاعة طالرسالة ليبث عبرها كلمة الرئيس، وهو يبحث صودف أن إحدى الإذاعات تبث الكلمة، ولأن ترددها قريب جدًا من تردد إذاعة الرسالة، استقر عليها وبدأ البث”. وأردف: “أثناء الكلمة، ذهب الأخ عبد الله بدير لجلب بعض الحاجيات والطعام لمنزله، وترك الراديو والبث شغال، ظنًا منه أن كلمة الرئيس ستطول كما جرت وتجري العادة، وبعد أن ذهب بقليل، انتهت الكلمة، وعادت الإذاعة لبرامجها العادية، ومن سوء الحظ أنها كانت أغنية لفنانة لبنانية، فانبرى أحدهم أو إحداهن، لتصوير المقطع ونشره على مواقع التواصل الإجتماعي”. ونوّه البيان: “حيث انتشر بسرعة قياسية على قاعدة (من هالك لمالك لقباض الأرواح)، وبدأت تتداوله معظم الصفحات والمواقع،حتى وصل الأمر بأحد المواقع لنشره تحت إسم (دي جي النميرية)”. وشددّ البيان: “صفحة نبض النميرية، تؤكد أن ما جرى هو خطأ طبيعي وقد يحدث مع أي منا، وندين بأشد عبارات الاستنكار والتأسف للمستوى المتدني الذي وصل له مصورة المقطع”. واختتم بالقول: “وكلمة لوجه الله تعالى، ولأن الآية الكريمة واضحة لا لبس فيها و(ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد)، تتوجه لمن صور ونشر بجملة واحدة.. جهزوا جوابا لله تعالى يوم القيامة ويوم الفزع الأكبر حين تسألون عن هذا التصرف المسيء لبيت الله أمام كل قاص ودان، والسلام.. ملاحظة: جاري التحقيق من قبل المعنيين حول مصدر التصوير”. المصدر/ وكالات